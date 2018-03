Mapokola basebelisa bakwaezi banaha Zambia

Strauss Lunyangwe

Windhoek-Mapokola babañwi babafumaneha mwa Katima Mulilo mwasikiliti sa Zambezi banyaziwa kamulatu wakufa misebezi yakukwaeza limotikala zalipisinisi mwatolopo kwabana banaha Zambia. Babanyaziwa babonahala kuli batabela kusebelisa bana banaha Zambia kakuli babalifa feela lituwelo zeli mwahala’ N$600 ni N$800.

Haneli bakwaezi banaha ye bona bana nikulifiwa 20 pesenti yasebafumana kakweli, ili taba yetama mapokola babana nilimotikala kuli babate pelekelo yecipile kuzwelela mwa Zambia kuli bafumane kekezo yecimbukile. Baluwi balimotikala kweli haizamaile hande bakona kupanga masheleñi amwahala’ N$7,000 ni N$8,000 mi N$1,400 kuisa N$1,600 ilifwa mukwaezi kamusebezi wahae, kono bana ba Zambia balifiwa feela N$600 kakweli hakubilaezi kapa baezize bukai kweli yeo.

Ba New Era nebazibisizwe kuli bakwaezi babalikana lishumi kaba ketalizoho basebeleza bayahi ba Namibia kakumatisa limotikala zabona kwatolopo yefumaneha mutuloupa wanaha, ili teñi babañwi bakubona babelekiswa kimapokola niha mapokola mwamutomopuso wabona habasikalumelelwa kuluwa limotikala zalipisinisi nilipisinisi zeñwi cwalo.

Bana ba Zambia nibona beli bakwaezi nibona baloba mulawo kakuli kukwaeza kimusebezi oswana nimisebezi yeñwi mi mutu ufi kamba ufi yakena mwanaha Namibia kamaikuto akuto bata musebezi uswanela kuba niliñolo leli mulumelela kutosebeleza mwanaha, ili lelikonwa kufiwa feela haiba mwanaha hakuna batu babañata babakona kueza musebezi wo. “Kanako yacwale Namibia haitokwi bakwaezi, kacwalo muuso haukoni kufa liñolo kwamazwahule kuli batosebeza mwanaha kakuba bakwaezi,” nekubulezi mutu yomuñwi yanasalati kuzibwa.

Kukulubelwa hape kuli mapokola balekanga bupi bwabonyi mwa Zambia nikuto bulekisa kakucipa mwalibaka zasikiliti. Bupi bulekiswa mwalikomponi zecwale ka New Cowboy, Makaravan ya Upa, nimwa New Look ili kobulekiswa N$150 kuisa N$180 kasaka ka 25kg. Kanako yacwale hakuzibwi kana mapokola babanyazwa bana nimañolo abalumelela kufumana masheleñi asazwi kwamuuso. Yomuhulu wa Sipokola mwasikiliti sa Zambezi, Karel Theron, nabulelezi mubuhi yo kuli hakuna kubonisa hande kuli ‘alabele balitaba zeo pili asikaeza lipatisiso zetezi.

Nakupile kuli alumelwe linombolo zamatapa alimotikala zeo limatiswa kimazwahule ili kuli balibatisise, nikubona kana bana nimapampili aswanela. “Haniyemeli mapokola, haiba mupokola ueza zefosahezi, mulao uswanezi kulimbwa kumupokola yo. Kono litaba zesina hande bupaki liswanela kubatisiswa nikufita fasikonkwani sakubona buniti bwataba,” nekubulezi yomuhulu wa sipokola.