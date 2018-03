Ogu lyahuma ezoka kagwene  sipundi sokugendera

Nuusita Ashipala

Oshakati-Konyima tupu apa sayitunga zaNew Era zahanesa mbudi zokuhamena eparu lyendi sivike kasipwire, gonomvhura 36 Elizabeth Nghiwewelekwa kakere oku kuna kulira konyima apa kagwene sipundi sokugendera sirema momapeu esi kasitundire ko Ombaye Fishing Company.

Mpandu zonene yimo ngoso ana kurugurura Nghiwewelekwa. New Era kwageve mbudi ezi sivike sina puko kuhamena Nghiwewelekwa nomu ana kuhundira vasamaritani wonkenda asi vamuvatereko sipundi oku navhura kuhingira aso hena sokugendesa morwa age kwazumbanesa kuwoko kwendi ntani kuguru kwendi kumwe oku vamuteta morwa kwahumwa kezoka.

Nghiwewelekwa pomuhowo kwamuhumine ezoka koyirugana mo2015 ntani konyima hena membo mvhura ezi zina pu eyi yaninkisa asi ruha rwendi rokonyima kwakara runa sovagana opo lyahumine ezoka.

Nghiwewelekwa ogu gakara asi age mosipangero kuzamo gatundamo kutunda tupu mo2015, sivike sina puko age kwahundilire nye nkarapamwe asi vamuvatereko sipundi sokugendera yirema yipo akare asi kuna kugenderapo. Age simpe kahundilire ekwafo lyokugwana nomutji yipo asi dimuvatere kokukora.

Esanseko eli kalitukukisire vahakuli omu kavavatumine asi vahepa kuyakona kona asi ngapi kayigendere muntu ogu aka sike kovanambudi atunde mosipangero saOshakati sepangero, omu kavatente asi mukurona gwawo kavapere sirugana asi vahepa kuyikona kona eyi vahakuli womo Ward 6.

Komeho Nghiwewelekwa aka gwane sipundi esi age kapi ngavhuru kuza ure, morwa ngaruganesa katoroli komositora yipo agende moomo mowaranda. Age kwamukondera mosipangero kutunda September mvhura ezi zina puko.

Ogu gauyungire posiruwo sokugavera sipundi asi kakere musipundi gokampani Ombaye Fishing Libolly Haufiku nononkango asi mbatero ezi kuna kara sinka simwe vakara naso mokuvatera vantu ngovaNamibia yipo asi vavatereko epangero sikatji. Haufiku katente asi sinka esi sovanavharerwa kapi tatu sisigire epangero lyelike yipo asi nawo kuvhura vavatere apa vana kuvhura.

Kugusako nye eyi kava geve momapeu, Ombaye simpe kwageve sipundi sokulifana komunona gona gokoKeetmanshoop. Mokugwedako sure simpe kwavatera hena sure zakara pokatji Otjiwarongo naOutjo mokuvapa nondja morwa kwazuvhikire asi sure kapi zina kara hena nonondja dovanasure.

Mukurona pauhaku mosipangero saOshakati sepangero Phillip Nkangombe kageve ruha rwendi kukwateramo sipangero nasinye. Tuwilika Egumbo ogu yatumbukira kugava mauyerere kovaveli nava ava wiza kosipangero katente asi sipundi esi vana pe Nghiwewelekwa kuna kara asi eparu lyauvali vanamupe. Age ngesi kuvhura nye aze kembo pwamwene ntani kuvhura hena awize mwene kosipangero, yimo ngoso ana kutanta Egumbo.