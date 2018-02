Hengari wakayenda nayo ombanda ndjamunika moruroto

Kae MaÞunÿu-Tjiparuro

Okonjoka-Omwiimbure kutja oviritje, omizumbu nukoruseinina omaimburiro wombepo ngee kuseinina nayo.

Ihi itjimwe tjoviyandjewa vya Undjee Kambamuna Eliphas Hengari Kavita ngwasuvisirwe Orovyungura ndazuko mOtjeue tja Mongua. Mena rozondambo ozongoto nÿayata movitamba ovingi peke peke tjimuna tjokwiimbura moviÞo vitatu mbyatamunwa rukuru, tjoumitiri, ouhongo nawina ounane wombazu noporotika, imba mbari pombakero ye kaavevanga okumwesa muwo mumwari iumwe wovatuta ovakuru nozohongora mOmongua, Mbori Katjiuana, eye ngweri yarikanene kotjikutu kutja katjiise otjiwana tjihungire oruvao indwi. Motjiwana tjombanderu omuyaruke Hengari waseinine iumwe wovanane omurongo vopotomba votjiwana tjOmbanderu momongua kehi yorata Sondi Tjiroze nu muwo mumuna oo Katjiuanjo, Noag Kangueehi na Uaandjua Hengari. Munao ovimbumba novimbumba otjivahungirire omuyaruke Hengari nganduu mondatu yomapeta wa Rovyungura ndjiri oiri ovimbumba ndjivyakumukire kOtjeue okukemusuvisisa okuza mOkonjoka mumwari etando.

Movahungire mwari mbaungura punomuyaruke Hengari movito peke peke tjimuna ozomiÞiri tjimuna Katunaa Kavari na Marama Kavita mbemuyaruripo otjomuhonge wa katjoruhonga tjinene meraka indi Otjimburu, momaisaneno warwe o Afrikaans. Indi rari indOrovyungura tjandje Oritjatano ngurova tjingetjo ovandu peke peke vatokerwwe naye auhe amahununa ko kehino rondjou ya Hengari indji.

Otjiungura tjombakero tjatengerwepo iyomayandjero wondjozikiro oseinina kehi yombongo indji o Tiire Mukuru yo Archbishopa Muinjo. Wina ovanyande vomizumbi ovakuru tjiva mbanyanda puna omuyaruke Hengari, verikwambere kondjozikiro oseinina metuwo rokomando oitjaine yerapi rOtjiserandu mOtjomuise. Muvarwe ovengi putjo wina pari Ombara Otjitambi yOvambanderu Karikondua Nguvauva, kehi yayo omuyaruke Hengari kari omunane mOmongua. Momongua ombara otjitambi yOvambanderu wakuramenwepo iyotjiuru tjovahona Tjoundikua Kahuure tjinga ombara eyuva tjingero aipanga ombara ongwao yovakwena, David Frederick, mo Bethanie kehi rOzongwena.

Motjitamba tjomizumbi omuyaruke Hengari wayata ozombaze movimvumba tjimuna o Bee Bob Brothers no Falcon Five. Mo Bee Bob wari punoo Hosea na Sacky Mahua, mbari ovaute vayo, noo Hiambura Kavita, Jim-Jerry Ngavetene, Hianÿarata Kavita, Kandjijee Ngezemba nomuangu we Hangai, Coskey Ngaizuvare, Bethuel Tjituera ,Ricky Katjivirue, Baby Tjirimuje na Danny Ketjiperue.

“Kayende nayo, kakare nayo” otja tjivaimbire pondjozikiro oseinina mOtjomuise, ombongo ya Tiire Mukuru tjingetjo otjivarikize omuyevangeri omukwao kutja meyuva eseinina eye wai nayo numakakare nayo. Indji odjiri ombanda yOtiree Mukuru. Nungwari Hengari tjomotara wai nozombanda ozengi peke peke nomundu konokutjiwa kutja ndjimakakara nayo ooine?