Sure zopa umwene zakara moOngwediva kazipete morwa kapi azifutu

Helvi shaanika

Ongwediva-Sure zimwe zopaumwene zakara moOngwediva kazipete, morwa kuna kuzuvhika asi kai zafuta mukuli gwazo kevango eli aziruganene. Mwenya sure vanakutumbura asi Integrity kuna kuzuvhika asi kai zafuta makongo gazo kwamenya evango eli avaruganene, ano mwenya uhwi ou, Makalani Real ESTATE, momakwedi aga ntazimwe kapi vafuta nampili yongandi. Sivaro soyimaliva eyi kuna kuyigazarera asi kuvhura kusika ko N$200 000.

Eyi kayininkisire Vakurona wovanona ava kavakere nomukaro gomudona apa kavazuvhire asi sure ezi zina pata, morwa nomuvero edi dakara asi yipo avahimburwire vanona vawo kadikere dina pata.

Ano venya evango Makalani kwatura nye mukaro ogu gokupira kufuta kovavahende vawo ano ngesi kuna patako nye nomakumba.

Apa nye kavapulireko yipo vadive asi yinke yina kuhoroka vamitili vamwe kuna kutantera vakondi asi vahepa tupu kusinga vana vawo pevero, morwa muntu ogu gakara nononsapi dako nayina kuna hulilire ngesi age kuna kumundindira ayasike po 08h00. Vakurona ava kavakere asi vana handuka, mouvali kaupitire konyima tupu apa vanona kavakawizire nonombapira kembo, nokutanta asi moutatu nonkondwarongero kavadipete ntani kwato kuronga, morwa sinzi sovarongi navenye kavakere mosigongi. Ano vakurona nye ava kavapulisilire vana vawo vakare pembo moutatu, ano moune nye apa kavatwere vana vawo moune simpe kava kagwene nomuvero vanadipata. Kumwe nokuyimona asi vanona ava kuna vatura mevango oimwe tupu lyenene, omu vana kugwaneka navenye nye alyo enunu morwa eli ava ruaganene panare lina pata. Eyi kayininkisire vakurona vatameke kugusapo vana vawo gumwe nagumwe. Vana vetu kuna kara vana vapongeke pamwe tupu pevango lyenunu ngwendi yikombo vana urandesa. Awo kuna kulira oku tavalitoona, morwa guna vapwaga Ame nina kagusapo vana vange nivatware kembo, nye simpe kua kulizuvha asi sure zahepa kutupa efatururo lina gwanene, gumwe govakurona yimo nye ana kutantera sayitunga zaNew Era. Ose kufuta yimaliva yosure, nye simpe vana vetu simpe kuna kumona kanyando hawe tunapumbwa efatururo , yimo ana kuuyunga gumwe govakurona. Nampili asi sayitunga zaNew Era kapi kazikere nosivaro sovanona yina gumu, Integrity Private School kwakara kutamekera ntambo ndunge zokuhova dogoro zountambali. Vamwe vanona kuna kukatameka makonakono moune, sivike seesi. Makura yinke nye nayihoroka kwetu? Tuna hara erongo, yimo ana kutanta gumwe gwawo. Mukurona gerongo momukunda John Ikondja, kapi kahere kukumbururako kumwe nokutanta asi mapuro nagenye nokutanta asi sure ezi kuna zipata morwa kupira kufuta kevango eli ava ruganene.

Ame kapi nina kara nonkumbu, kapi nina gwana mbapira zina kutanta asi sure zina pata. Wahepa kugwana nayinye oyo kwamwenya evango. Ame kapi nina gwana mbapira zina kutunda kwawo yimo ngoso ana kutanta Ikondja mousupi. Jerome Schmidt gokoMakalani Real Estate, katente asi nombapira dononzi kwaditumu kwaIkondja, kupitira movavahende vawo, ntani vatumwe wokompanguro zonene, yipo asi ngano vasikisemo yitumbukira yawo. Nombapira musinke ana kuuyunga? Eyi kapi yina kumoneka nawa, morwa vantu kufuta yimaliva nye Ikondja kugusa yimaliva yovakondi, makura awo vene tavahepa. Nye nampili ngoso koyili tuna kurugana. Yimo ana kutanta Schmidt. Nye kapi katente nawa nawa asi yinke vana kurugana kumwe naMakalani ntani woowo nye ava ruganesa evango olyo.