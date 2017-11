Oo Esthere ovakutire votjiwa¿a

Omutjange wOnganda Oini

Ozombuzovindimba-Otjirwa otjiwana tjataara, eraa ratjombanguriro uriri ondirihiyeya,” Orata Maleagi Kakuritjire wOuhonapare wa Tjimana, matja.

Kakuritjire watja nao pOzombuzovindimba tjaresere ehungi rombara Turimuro Hoveka. Kouyenda wa Esther Stanford-Xosei, ngwari pOzombuzovindimba kutja mauheye tjike ohunga nonÿoneno ndjahungama otjiwana indji eye watja. “Ena indi Esther rina ozoserekaze mbari nÿakwaterwa momauye pekepeke, avekurire pekepeke, avirihongo omihunga pekepeke. Averire ozorekaze avejevari, avehongwa okuyenena, averire ovanane ozohongora movi¿enge mbina otji¿a nousemba wo vandu noviÞiro ovindjandja.”

“Ehiti membo indi romi¿a omiserandu arindjipe eziriro ndiriro: Mouye wa Persia mwari no mukazona omuwa tjinene wo tjiwana tjo Vayuuta (Jews). Nu ombara ya Persia tjaipaha omukazendu okukupa yamuna omukazona ingwi aihena kutjiwa kutja omu Yuuta nai toorora mokati kovakazona ovengi aikupu. Omuhona wari nomuyandjandunge we ngwaahavanga Ovayuuta nu akondjo oukukutu okutja ombara ipitise eraa ro kuzepa Ovauuta avehe mouye wa Persia (OtjiÞiro Otjindjandja)

Omukazona ingwi tjimuna ovakwao wari Esther. Esther tjazuva nai, wahungama ombara (nguri omurumendu we) ohunga nondando ya Haman yo kuzepa Ovayuuta avehe Otjitiro Otjindjandja, amatjiwa nawa kutja eye wina otjo mu Yuuta mapeya akuzu ngazepewe. Posia Esther katirire okuÞa nu moupenda we otjiwa¿a tjo Vayuuta atjihe mouye was Persia atjiyamwa nu ombara ya Persia aizepa Haman.

“Esthere na Esthere mwahindwa okuyekuyama oviwa¿a vietu ko TjiÞiro Otjindjandja no kuyenda konÿoneno kotjirwa tjombinÿu yetu tumune otjisuta tjetu. Owe¿e onyose ndjiyera tjinene mozongwao ndja kongorerwa ijo vamango. Muhona ngasere ondaya koviungura oviwa mbimuungura puna ovakwenu mbumukondja pamwe,” omambo wombara Hoveka okupitira Morata Kakuritjire yatja nayiurisa kutja oyo notjiwa¿a atjihe tji tjikongorera Ouhonapare wo Nganda ya Hoveka, ya Karambi, ya Tjimana tja Ndara matjiyandja oruvara nduhina puruÞa kongondjero yOtjitiro Otjindjandja.

Komurungu matja ngunda ozombara ovitambi zomuhoko nozovakuena azesekama okuhungirira po ovandu votjiwa¿a mbaÞa mo TjiÞiro Otjindjandja pOkandjira, Ohamakari, Ozombuzovindimba penovanane wotjiwa¿a mbehiyarora nandarire eyuva rimwe okukawora ongoro yondjozikiro poo yokuningira otjiwa koveni kutja vekeveruire po.

“Tukahungira ohunga novandu vetu mbanyandavara mouye menarondjembo posya puva kahangaukira katuii? Tukaraera ouye ouhunga novandu vetu mbaaveÞizirwa motumbo tovahuurwa posya nangarire eyuva rimwe katuyakapeta po otjiuru tjo tjimbi tjoruhoze? Hapo omambo tjiri tuna konatja nambia tjitwa kovandu vetu posia katunakonatja na puviatjitirua naimba puveri? Ondjenda tog!,” omambo wombara Hoveka okuza mu Kakuritjire yatja komrungu.

Wina watara membohongonekwa reyuva ndimaritja: “Otjirwa tjetu otjire nu otjiruru posia kutja matutona oukahu nu katjiundikwa,” ndatjere ena ro Tjiuru tjo Vahona (Omukwatwa wo nganda yao ya Tjimana, Erastus Tjiundikwa Kahuure, watjere omambo tjiri ozombura zo hangauti mokuti ongaango nomahi wozonganda, zotutjero, zondjara nonyota, ozombura zondatumisire motumbo tovahuurwa, zo kurekwa komiti nokukondwa oviuru ozengi (113).

Matja ondjira otjiwa¿a ndjitjatoora onde nwinomiru posya onÿoneno okwiiri maaiya karure nu kanambano. “MatuÞona mena rongamuburiro yenu motjenu no movanane venu. MatuÞona mena rokutja otjirwa tjetu tjakuramena ko watjiri mbuhina otjavivi. MatuÞona mena rokutja e¿e ovandu ve¿u puvaÞira muya nu muye kuhepura ozongondjero ze¿u no kuningira omasa kuwo,” Kakuritjire matja.

Matja onÿoneno maiya tjiri mena rokutja rokutja ozondjira tjimazehara okupatwa ovakura vezepaturura nomena rokutja otjiwana tjikapa otjiwa kuwo potuveze peke peke otuhuze ovakuru puvarara. “Ombara Otjitambi Riruako tjaza nokuhitisa ombepo mondjuwo yozoveta (2006), oviuru viovaÞi vetu viamunikwa mehi rOvandoitji.Otjiposa tjetu tjitwatwarere kouye wa Amerika tjimatjihara okuripurirwa kutja matji puratenwa mo Amerika poo nde, oviuru avimunikwa monganda yo mapwikiro yomakuruhungi mo tjihuro tja New York mu muna otjombanguriro tjimatjiso kupuratena otjiposa tjetu, ouhatoi auriyeta popezu,” Kakuritjire

