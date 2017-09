Ovanane mavekatara ozombamba zovyuru

Kae MaÞunÿu-Tjiparuro

OTJOMUISE-Ombara otjitambi yOvaherero, ombara Dawid Frederick wOvakwena imba Ova!Amana novanane varwe vombazu vOvaherero nOvakwena nawina ovakuramenepo varwe vOtjiÞiro Otjindjandja okuza mo Namibia tjiyeri 13 komweze mbumauyende mburi Senina¿i otjimavekatara ozombamba zovvyuru katjisupu ndawondekerwe poruveze romatiziro wovyune vyoamukuruhungi motjihuro o New York tja America.

Omayuva inga wina ongeri omayuva wotjombanguriro tjimatjitara motjiposa tjitjahitsitisiwa iyOvaherero nOvakwena motjombanguriro tjorukondua rwa New York ohunga notjitiro otjitjandjandja otjo tjitjahungamisiwa Ehi rOvandoitji. Otjiveke tjitjazuko onongo Kavemuii Murangi, omukwatera wa Namibia nai nguturira mo America, kehi yorutu indui o Ovaherero, Mbanderu and Nama Genocides Institute, nduri orutu rOvitito Ovindjandja vyOvaherero, Ovambanderu nOvakwena, otja tjivisire ozombamba zovyuru vyo va Namibia nÿeri monganda ya AmericayOmapwikiro yOvyu¿e vyOmakuruhungi wOmbutiro indji o American Museum of Natural History ndjiri motjihuro ihi o New York.

Barnabas Veraa Katuuo omwe wovautu wEhika rOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero mOmahi Omakutasane ya America, nu wina nguri omwe wohatisie votjiposa tjOtjitiro Otjindjandja motjombanguriro mehindo, morutuu kozombuz Oritjatatu watjere eye omwini ozombamba inÿa hambondatu kotjivarero wekezetarere. Watjere omawondekero wazo otjina ohepere tjinene mena rokutja mazeyauza kokutja OtjiÞiro Otjindjandja tjOvaherero nOvakwena momautiro weserewondo indi oritja mirongo vivari kaari otjitiro otjindjandja tjovarumendu,ovakazendu novanatje porwe nungwari yari wina omayambururiro wotutu twovyuru mbyakondewa nomasere wavyo avihindwa ko Berlina tjEhi rOvandoijti iyovakonÿonone.

Ngunda aperi nao morutuu kozombuze erero, Jephta Nguherimo, worutu tjingero puna Murangi, matja mbari zozombamba inÿa zaraisirwe otjozOvaherero, mbari otjOzovakuruha imba Ovahai//om, imwe yOmukwena naimwe yOmuÞakume ngunda inÿo mbari azehiyatjiukwa kutja ozovakendu. Nguherimo matja orutu rwao indwi nOtjiwana tjOvahungire vOtjiherero mOmahi Omakutasane ya America, okuÞakuma o Otjiherero Speaking Community in the US, ousupi o OSCU, naiho otjiwana tja Namibia mouparanga noupapi watjo mOmahi Omakutasane wa America matjizerim kokutja onganda yomapwikiro indji mayiungura kunawo okukondja kokutja ozombamba inda zehanewe ku katjotjiri nu koruseinina zekotorwe ko Namibia kutja harukuru ekondwa ezoozu zomakuruhingi wa Namibia indi riyetwe kotjikoro. Matja ongondjero yEhi rOvandoitji okuÞaraÞara komaisaneno wayo kotjombanguriro tjorukondwa rwa New York kurasere okukaziririra kotjiposa tjiyari 21 ku Suramazeva nungwari aringaranga komaisaneno inga, rasana nongaro yaro youtongatima ndirikara nayo yokukapaÞana OtjiÞiro Otjindjandja tjo 1904-1908 nokukondja okutjihoreka kouye. Munao omawondekero wozombamba inÿa otjeri omazemburukisiro omakahu wombangu yotjivara Ehi rOvandoitji ndjirinaro nai nu ndirikawondjisa komurungu nokuhina oukohoke kwaro. Nguherimo matja Ehi rOvandoitji rasere okuuta okukambura omerizirira kOvitito Ovinndjandja vyo Vaherero nOvakwena. Tjingetjo ozonganda zomapwikiro wovyune vyomakuruhingi zenorupa orunahepero kutja ekondwa ezoozu romakurhungi indi riyetwe kotjikoro. Munao otjimazeri kokutja onganda yomapwikiro ya America indji mayiungura kunawo okukonÿonona nokutwa momatjangwa ozombamba inÿa otjovahamisiwa vyoviÞukaungura vyohuurire yEhi rOvandoitji nokuyandja ondjivisiro okuura mumuna kokutja ovandu imba vatavi, vazapi nokutja vavaza vi nu nongeendjira ko America kutja koruseinina ozo vekotorwa konganda ko Namibia.

Ohahende yotjiposa Kenneth McCallion matja omawondekero wozombamba inÿa otjiraisiro tjowatjiri wokutja Otjitiro Otjindjandja tjOvaherero nOvakwena ngamba katjina orukoka mo Namibia uriri, nungwari wina motuveze tjinmuna o New Yorka namouparanga noupapi wOmahi Omakutasane wa America ozondekurona ozengi zovaihamisiwa muvatera nu muvenyomokiira ombazy yawo onyomoke noundu wawo nandarire mongondjero yEhi rOvandoitji yokuveyandeka. Ngunda aperi nao Murangi matja omberoo ya Namibia mehindo nawina ihi otjirata tja Namibia tjOvirumatwa tjatjivisirwe omawondekero wozombamba inÿa.