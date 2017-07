Otjimbumba tjovahinahi katjina kurira otjira tjoporotika…..Swartbooi wapiti mo Swapo

Albertina Nakale

Otjomuise

Ngwari o minister yokehi yOmatungururiro wEhi noka¿epo ko Swapo ya Namibia mOmbongarero yOtjiwa¿a omutanda Bernadus Swartbooi wapiti motjira ihi.

Swartbooi watjivisire nao erero pombongarero yozombuze muno. Posya waraisa kutja otjimbumba tje tjitjirwira ehi kenokutjitanaurira motjira tjoporotika. Swartbooi Oritjatatu otja nanuninwe iyo Swapo mOmbongarero yOtjiwa¿a mekara oka¿epo kayo kombunda yondiero yorutu orukawondjise rovyungura vyeyuva ngaa keyuvya, ousupi o Politburo. Omanunino wa Swartbooi inga mOndjuwo yOzoveta ya kongororere omambo we Orovyungura ndazuko mEzorowe pomariro wozonÿiwona zokuwongera otjimbumba tje otjimariva. Swartbooi pomariro inga wakumininine ohoromende notjira otjinane mosuverongo yaimba “vokomanene wehi,” okutuvirira omuhoko wOvambo owo mbuturira morukondwa rwehi indo. Swartbooi watjere ndoovazu o Swapo yemunanununa mOndjuwo yOzoveta, eye “moure wozosekonde o 30 mapiti motjira ihi”.

Posya ngahino tjitjatjitire kutja orutu rotjira indwi rutoore ondiero ndjirwatoorere orondu Swartbooi omayuva womasuviro ngazuko tjaraisire oyondji dnjimakuzu ondando ye yokutanaurira Otjimbumba tjOvahinahi eye tjenana, motjira tjoporotika. Omutjangerepo omunene wo Swapo Oritjatatu warakizire ou¿epo ounene wotjira mbwauta mbuungurisa eraka roumuhoko kutja maukongorerwa oruveze tjirwahoro. Nangolo Mbumba wayanisire nao Oritjatatu pombongarero yozombuze eye wina patjivisire kotjiveta kutja o politburo, yakutire okunanununa Swartbooi.

Mbumba Oritjatatu were kehi yozohanga zovawonge vozombuze mbaavevanga okuzuva kutja ongwaye ovanane varwe votjira tjingetjo mbakumininwa moumuhoko tjivehina vatjindwa mongaro tjingeyo tjimuna Swartbooi. Ozonganda zozombuze wina zavangere okutjiwa kutja hapo Swartbooi ina omurirari vyokuzunda mbyahungamisirwe navyo komurungu wondiero yokumunanununa mOndjuwo yOzoveta.

Otjiveke ihi Ongooneya ya Musati, Erginus Endjala, yaÞere okuningira ondjesiro kotjiwa¿a mena romambo we woumohoko ngatenene kuna Ovandonga, voporotika vavo nawina ovapyuke vavo movitjittwa vyomitanda nu ngakamburirwe ayehina kutjiwa. Tjingetjo wotjito tjingetjo the wa Mahake, Festus Ueitele, tjingetjo ombura ndjazuko wa¿i¿ikiziwa kutja maÞokuningira ondjesiro indu tjazuvakwa momakamburiro warwe amaundikwa amateme omambo woumuhoko kunOvahereo morukondwa indo. Mbumba matja omapu Swartbooi kananununirwe “mayerihungirire” momeritjindiro we, omambo we nawina mongaro ye indi hapo kunOswapo, ovaungure vayo nohoromende povikando ovingi peke peke nu movi¿enge ovingi peke peke.

Ngunda aperi nao okanepo korutu rwo Swapo rovyungura vyeyuva ngaa keyuva nuwina ngwari o ministera yo Kambineta, Kazenambo Kazenambo, wakwekurura omwabo womananunino wa Swartbooi. Wayata mounane wotjira mokuhina okutara komazeva wotjira nokuhina okutjinda ovandu mbumakuzu vatjindi ondataiziro tjingeyo ndjasana poo imwe momwano umwe. Kazenambo unongamburiro yokutja o Swapo ina ovyumbe mbyayenena vyoveta okuyungurisa okupeta ou¿epo wotjira natja nungwari komazeva inga ovikando ovingi yetjitwa ayo kayepo mokuramba imba moukoto wotjira mbevarwa otjovapirure. Tjigetjo wayandja otjisasanekero tjozongooneya za Musati na Maheke.

Kazenambo matja orutu orukawondjise erovyungura okuza keyuva ngaa keyuva tjitjatiere okunanununa Swartbooi katjina omasa okutjita nao. “Swartbooi okanepo okatoororwa kOndjuwo yOzoveta nu otjaheresere okwiisapewa nao.

O politburo ndjatiere nao yahaamene tjimanga ounepo owingi tjimuna ami puuhina wanangerwe,” matja. “Ozondiero azehe zo politburo mazeso okuyakurwa iyokomiti yomondivitivi nu ihi katjina tjatjitirwa. Omatombero womasa.” Mbumba Oritjatatu watjere o politburo yatanderere ke Artikeri 4 rOngundeveta ya Namibia okunanununa Swartbooi mOndjuwo yOzoveta. E Artikeri indi mOngunÿeveta yEhi rina otjina noukwatera nugwari monguÿeveta yo Swapo maritja oka¿epo makeyenene okupandjara ou¿epo wako tjikerinanununa poo tjikarambwa.