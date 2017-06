Vatungimo momukunda vanahanduka morwa kapi vana kuvatekura nawa mokugwana nyama

Obrein Simasiku

Omuthiya

Vatungimo vatunga momukunda gwaOmuthiya kuna kara nehandu morwa foromani gwawo Pavvo Sheepo, kuna kuhundira asi nkenye ogu ana kudipaga ngombe ndi simuna sendi kahepa kugava kwendi mutwe nomakondo mawokowoko.

Foromani kuna kutuvaka unene, ose kufuta N$20 pevango lyokatomeno nsene onokalitjangesa asi toyadipaga, nye age simpe tazi hena komeho nokuhundira asi wahepa kumupako nyama nomutwe gosimuna onodipaga ntani age tagusa hena sipapa. Age kwawizapo nonoveta edi makura yiyo gayadisininika mwetu, hawe nose ngesi tuna roroka eyi atufutu yoN$20 yinagwana, yimo ana kusivana gumwe gwawo ogu arandesa nyama, nye kapi kahere asi alitumbure Edina lyendi morwa anatjira tavakamupangura hena mokugava rusivano. Ose tuna roroka unene komuteku gwangesi, nsene onyoka kumupa sipapa wahepa kudiva asi ove ngoso siruwo soge sokurandesa kapi sina kara hena monaruwa. Age gahepa kuyirugana asi ove kapi ngodipaga hena, yimo ana kugwedako ogo kageve masivano.

Sheepo nage kapi kapatanene asi kapi agusa sipapa, nye nage katente asi nage kuyiranda kwavenye nongombe noyimaliva yokusika koN$30. Ano kuhamena konyama, ozo kuza kovamati ava ava vatere kudipaga nokuhuva, age kapi agwanako Yuma.

“ Nkenye gumwe gahepa kudiva asi nkenye eyi ono kurugana wahepa nove kugwanenamo uwa ndi eparu, name kwakara nekoro ntani novanona ava vana kara asi vana pumbwa kuvatekura. Ame name kwaturapo makonakono makura apa namona mpito nahepa kuziruganesa.Apa namona asi kweli gumwe koOndangwa aranda yipapa, name yipo nye naturapo elikwamo asi nahepa kuranda yipapa oyo kwavenyayo noyimaliva yokusika koN$30. Pwanare yipapa ngavayizuguma tupu, awo kapi ngavayiruganesa. Eyi kuna kara ogu ana hara kurandesa, kapi yina kara asi musininiko, ngamoomu vamwe vana kuhara kuyitura.

Nsene asi mwene kapi ana hara kapi atusininike, yimo ana kufaturura ngoso Sheepo. Kuhamena nye nyama ozo asi ame kugusako nkenye ezuva oyo kapisi usili. Vamati owo ava

vatere mokuhuva nongombe, ndi asi mokudipaga, owo yiwo nye ava gwana nyama ose kuzitumbura asi hununa. Olyo kuna kara etokoro eli twaturapo ose ngovagendei wopampo, asi vamati owo vahavapasi yimaliva nye vavape nyama, makura awo vene vakaligaunune. Nage katente asi ano nsene asi mwenya ngombe amupa nyama kapi tanyoka tagusa nage akalye. Pampo kwakara asi foromani gahepa kugwana ruha rumwe ronompatji, mwankenye ngombe vana kudipaga momukunda, eyi kwakara nye asi yimo ayihoroka monomukunda detu nadinye kukwama mpo zetu.