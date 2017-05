Vana sure wonkuru sure zaNamibia kavadikire nonzugo doyimbashu mevango lyosure

Nuusita Ashipala

Oshakati-Nkuru sure zaNamibia (UNAM) moOshakati moutano kapupwire kavakazegwilire erapoto pokatji kovantu ndi varongwa ava vana kupitakana kudika mambo vahana kupitira movakarelipo vawo unene munasipundigona Junias Shilunga, kumwe novakwawo vamwe kavadikire yinzugo yoyimbashu monkondwa vana kutumbura asu Lasarus Hangula. Mugavi mapulururo ntani matjingiso ponkuru sure zina, Linus Hamunyela, katente asi awo vana paturura a erapoto pokatji kosure ntani mugazarera Shilunga, novakwawo omu vana kuvagazarera asi awo kwareta mauta ndi asi yikwata pahana asi paveta nomuvagaweka pahana asi paveta mevango lyosure. Erapoto eli kuna kara asi lyokuhulilira zina kutulisapo sure omu yina kara asi kapi ngava kapulisira vadikipo yimbo yoyisasara nampili komeho oko.

Shilunga age kapatanene asi kato nampili yongandi ana divako yokukamupatwilira erapoto nkenye. Ame name kuna kuyizuvha tupu konosayitunga, ame simpe kuna kundindira vayatanterenge nsene asi kolili erapoto lyangoso. Kambunga kovarongwa, wonkuru sure moOshakati moutano kavakere melyatero morwa usesu womararo mevango lina, omu kavakere tavatanta asi evango eli lyomoOshakati lyelike lyapira mararo. Shilunga katente asi nampili ngomu asi mbashu zimwe vanaturapo, varongwa simpe kuna kugazara kukaturapo nonzugo dononzi nsene asi mukaro gwangesi naguyipulisira. Mvhura zina puko, varongwa kwakere simpe tavalyatere asi vavazuvhire mukaro gwawo, ano awo kwapere egendeso lyonkurusure asi dogoro mwaMurongagona mvhura ezi vavape nkumbu. Ano kuna kumoneka asi kwato nkumba vagwana dogoro ngesi.

Nampili ngomu asi simbashu kuna sigusapo apa vanawiza vaporosi poyiha yomutenya, varongwa simpe kuna kara negano asi tavakareta notende vayature pevango olyo, vana kutumbura asi lyawo. Varongwa kavatent asi vanaroroka nye mokuvapa nkumbu asi kwato yimaliva. Mokukwama mwawo, nampili ngomu asi kuna kara moudigu woyimaliva, egendeso lyatungisa evangio lyengendeso mberewa, noyimaliva yokusika ko N$ 340 yonomiliyuna ntani nomiliyuna dokusika ko N$27 varugana nomuvero kevango lyonkuruure moVenduka.

Makura ngapi nye vana kututara ose, kuna kuzumbanesa yiweka yetu pokutengura kembo, konyima zosure ose ngesi kapi vana kutumona asi nose vanasure ndi? Yimo ana kupura Shilunga. Hamunyela katente asi nkurusure, ngesi nare zagwana evango oku navakadikira nonzugo, nye kuna kuyirangapeka mora esinto lyoveta kukwama omu nomugava matjingiso, ezi zawiza moyirugana momazuva gaKudumogona 1. Nkurusure zarugana nawa omu vapapara asi yilye nakatunga nonzugo odo mokukwama veta zopaumwene. Mosiruwo nye sooso sokugwana mutungi ngano akatameke, kwamoneka asi kwato mbapira zenyatero tukature nayinye moyirugana, yina kara asi twahepa kunyatera. Eyi yina kara asi ngesi yipo nye tuna kugendera opo, nkenye yimwe tuna kurugana yahepa kuliza kumwe noveta zetjingiso, yimo ana kutanta Hamunyela. Age simpe katente asi Shilunga gahakara ngwendi gumwe ana pilire kudiva asi dogoro ngesi kupi tuna kugendera, morwa nage gumwe ahingire moyigongi yegendeso. Shilunga moutano kanyokere kuwiza vayahingire kumwe negendeso.

Shilunga kaperepo asi age kapi natanta asi egano lyawo ngapi lina kara, nye age katente tupu asi navarugana moomu navavhulira nsene asi nkurusure kapi navavapa nkumbu.