Otjivowa nekoveka uriri, Ombara Kapuuo matja

Omutjange wOnganda

Otjomuise

Ombara ya Vitoto mOuhonapare wOmbazu wOvaherero, Vipuira Kapuuo, maraisa omwiihamwatima we mena rotjiwa¿a tja Vitoto nawina otjiwa¿a atjihe tja Namibia tjitjaharere ombango nongendo ohunga nomwano ozofarama inÿa Osema no Gusinde nÿuzayandjerwe.

Ovo mavezirire kotji¿a ihi okwiisira kondjivisiro yomayandjero komahandurisiro wozofarama inÿa otja tjiyapitire mongoramambo indji o New Era tjiyari 12 omweze mbwazuko, Kozonyanga, ohunga Noruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero. Kapuuo morutuu kozombuze ndwayandjerwe Oritjatatu matja ohepero okutjiwa kutja ngunda ozofarama azeembari inÿa azehiyaranderwa omahandurisiro, eye notjiwa¿a tja Vitoto veriheke¿a povikando ovingi peke peke kOministeri yOmatungururiro wEhi. Mu Rozonÿu mo 2015 vahinda orutuu koministera (omutjunikwa Alpheus !Naruseba). Mu Kozonyanga mo 2015 averaisa ondjemeno yawo ohunga no Kanataue ko ministera Utoni Nujoma. Ondiero yOmbura 2015/2016 yo ministeri indji iningira kutja ehi ra Vitoto rineneparisiwe nu ombura ndjazuko mu Ndenga¿i pakara ombongarero kuna Nujoma.

Kapuuo morutuu indwi kozombuze matja ovo venouzeu nondiero ndjiripo nai mena rokutja Orumbo rOndjevero yOvipuka rOtjiwana tja Vitoto orutu nduautwa nokutjangisiwa kehi yomazeva wo Ministeri yOzondendera nOvaryange nawina yOmapimbasaneno wOvirandwa, Omanjomokisiro wOmipepo nOmekurisiro wOzongetjefa OzonÿiÞi Nozopokati. Posya indwi Oruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero ngunda ena roporutuu uriri ngunda nduhiya tjangisiwa okuura kotjiveta kozoministeri kurwasere okuritjangisira otjonganda oruveze ozofarama inÿa nÿuzayandjwa.

Otja korutuu orozombuze rwa Kapuuo, ongonÿononeno yawo mairaisa kutja Oruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero rwazu monganda indji o Hanlie Investment yonomora indji o 3174. O Hanlie nai ikara onganda otjiruru uriri ngandu ombura indji tjiyari 24 ku Kozonyanga kombunda yo ministeri tjiyayandjere ozofarama mbari nÿeri mondjakaha inÿa koruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero. Tjiyari 24 ku Kozonyanga ovanaundondi mo Hanlie otjivakutire ongutiro yapeke okutanaurira onganda indji mOruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero. Mu Kozonyanga otjiwana tja Vitoto tjitjamwine kutja onganda indji kaina ouhatoi wokotjiveta, onganda indji otjiyaya oku kaÞizisa enandi. Pumapehee kutja kapenomundu warwe pendje naimba mberitizisire navesutu omatiziro inga maveyenene okuungurisa enandi kongetjefa yavo. Ihi okutja otjeri otjikumise kutja imba mbapewa ozofarama inda vaharere vi enandi pendje nomokoveka.

Kapuuo morutuu kozombuze indwi matja pari ongondjero yowina okupatera Oruveze rOndjeverero yOvipuka rOtjiwana tja Vitoto pendje nandarire kutja aruhavaza komautiro okutara kutja ngumayenene oune. Otjiwa¿a tja Vitoto novananÿero varwe mavenu kutja nandaku vayandjererwe okuvaza pondondo yokutara kutja ngumayenene oune atjo otja tjatjimuna ozofarama azeembari inÿa. Owatjiri okoo kutja onganda imwe uriri ondjavasisirwe pondondo indji aiyerike uriri nganduu tjiyaririre ondaare. Kapari omararakaneno. Ngunda ozofarama ozengi zomahandurisiro azayandjwa ombura ndjazuko, indombari inda zahandwa tjimatjiyeta epuriro rokutja zari aza handerwa tjike?

Ovina mbi kavina kuyandjera kutja omundu meripure omwano warwe pendje nokutja Oruveze rwa Vitoto Rovipuka nOmayevero, mu makuzu muna A.J. Ipinge nosoerekaze Kasheeta, otjiovanaundondi owingi, puna ovature va Vitoto kourike wawo, otjiwova uriri okuwovisa oministeri yOmatungururiro wEhi notjiwa¿a kutja onganda yowatjiri okukamburirapo ozofarama azeembari inÿa. Munao ombara Kapuuo otjimerihekene kohoromende okutuurungira motjiuru tjehi okuritiakana noku ningira o ministeri yOmatungururiro yEhi okunanununa ondiero indji.

Omutjange wOnganda

Otjomuise

Ombara Sam Kambazembi wa Tjozondjupa, ombara Mureti wa Kondjatu nombara Hijangungo Kapia wa Maruru vatye okutwa omasa pamwe kunOuhonapare wOmbazu wOvaherer kehi yOmbara Otjitambi yOvahereri ohahende Vekuii Rukoro.

Omandaha na Ritjavari ndazuko Otjirata Tjozombara zOvaherero tjaahemene muno nozombara azeendandu inÿa opuzari pombongarero indji. “EÞe twayakura nomitima omipaturuke ozombara azeendatu inda nongutiro yoviwana vyazo nete tuna maundjiro wokutja wongarero pamwe ndjimaitu parura atuhe,” ouhonapare wOvaherero watja morutuu kozombuze ndurwayatjere kozombuze pombongarero yozombuze otjiveke tjitjazuko watjere. Watjere Ovaherero weriyandjera kombwaneno yovandu va Nambia nakombwiro yehi nowo maukara amauhungirire po ovandu avehe vehindi tjinene tjikweya kepu rehi novize muro tjimuna ehi rotjizeerro, nomahaneno wehi romahandurisiro pokainya. Ouhonapare mbwi mautja owo ukambura kutja penombangu pokati pokati komahandurisiro wOvanamibia mbevanga ehi nomhandurisiro waimba mbehepa ehi mena rokutja owo wapandjara ehi mohuurire ndivayekwa okutuurungira momara wokuyandeka Ovaherero nOvakwena no maraa inga aye kongorerwa iyomapundiro wehi rao nomawini ayehe nguvari nawo mehindi tjimuna ozongombe zao omayovi nomayovi ndakamburwa kotjinjo tjondjembo iyehi rOvandoitji ape ozombura o 112 nÿakapita tjazumba ariha¿ewa otjari kovahandurisiwa vOvandoitji novasorondate vavo mehi oruveze indo ndaa ritjiukwa otjo South West Africa moku konga oruveze romahupiro.

Ihi otjina tjitjatjitwa kombunda yombongarero ya Berlina ndjatwapo otjihorera tjokutja kangamwa ehi ra Europa riyenene okurivarerekera kotjomasa ehi mekoverwa hi ra Africa. Ihi otjina tjitjari mondero yavo mena rokutja ozondekurona zao mo Africa zavyarerere mehi rovakuru vetu ngunda ozondekurona zovakwatera vehindi aa veimbura eimburiro indi ndaaritja “eyuva rimwe matuÞona”. “Ehi retu noutumbe waro una poo ungurisiwa iyozondekurona zOvandoitji ngunda ete tjitunatjo aeri ourizemburuka uriri wokutja ehi retu riripi,” Ouhonapare wOmbazu wOvaherero mautja nau ryama komurungu kutja mena ra nao owo mavekawondja komurungu okukondja kutja ehi rOvandoitji risute ondjo komauhazendu nguratjita kovandu vehindi nu kutja owo watara pi maripurukitisiwa motjihwa ehi rOvandoitji nai muraÞara.

Ouhonapare mautja ehi rotjizeero rarira otjihungiriro tjokombanda neyuva arihe mehi tjinene iimba mbehina ohange nepu indi. Otjiihamise tjinene okoo kutja ohoromende kaina ongurameno mepu indi no ministera ndjina omezirira neou indi inyengura imba peningira ehi rawo rotjizeero. Tjingetjo ohoromende mongaro yaro nepu indi iraisa okuhina kunatja. “Matuundju okuhungirira kepu indi kunotjiuru tjehi otjo tjimatjiyenene,” orutuu marutja.

Ouhonapare wOmbazu wOvaherero mautja oviwana vikuminina ohoromende mokuhana otuveze twondjeverero yokuti novipuka navi. Tumwe twotuveze itwi tukuza twa ha¿ewa navi o Tsumkwe kukuza eraa rotjmbanguriro rapengwa. Rwarwe Ovitoto mukuza omaningiriro omakuru wotjiwa¿a yapanÿewa noruveze indwi aruyandjwa kokambumba kovandu mbaza koviwana vyarwe mehi. Omakuminino inga ouhonapare mautja mayehepa okukondononwa nawa nowo mauyehungirire kunohoromende.

Mautja otjiuru tjehi tjatjivisa kutja ombura indji mapekara ombongarero yehi nu o ministera yOmatungururiro wEhi yaraisa kutja paka omakayendero komurungu momarongerisiro wayo. Mautja ihi ngunda ayeri otjina owo mbutjina omaundjiro natjo unongendo nonÿengu nongaro yombongarero indji. Mautja omunane wehi wauta rukuru okuhungirira nomasa kepu rehi rotjizeero tjitjiri otji¿a tjitjakuna ozombepo peke peke motjiwa¿a nÿumazepitasana. Komabo wotjiuru tjehi kweriweza omambo wo ministera yOmatungururiro wEhi ngutja omaningiriro wehi rotjizeero ovina vya kaseruseru uriri. “Okuraisa nao okunyekerera notjo tjitjita kutja omundu uripure kutja tjii hapo indjombongarero indji yehi maikara nomukee muzura nokutja hapo oyo tjiri maisembamisiwa nawa okwiisira kokutja ohoromende yatoora ongurameno rukuru ngunda otjihungiriro atjihiyauta,” ouhonapare mautja.