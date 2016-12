IUMs ge ǀasa kampesa Nkurenkurus !nâ ge ǀhui-am

Nkurenkurus

Aitsama a ǀhonkhoe-aihe International University of Managements (IUM) ge īǁkhā i as kōse ra ǂapaǂoa tsîs ge nēsa a mûsa ǀasase ge N$24 miljuns ǀkha Nkurenkurus hîa Kavangob Huriǂoas !nâ ǂnôas ai ge ǀhui-amhe. Nēs ge ǁkhāti buruxa kai maris aitsama mâbasen hâ ǂnûiǂgā-i ra ǁguirisa. Kavangob Huriǂoas ǀKharisi Mûǂamaos Sirkka Ausikus ge kai !gâiaǂgaob ǀkha koasa IUMsa mā tsî ge mî ǁîn go kai xū-e dī tsî ǀkharib omkhâisens tsîna nî hui!nâse nē kampesa nēpa a ǀhui-amsa. Haufikus ge ge mî, nē ǀasa kampes hîas ge ǁîsa Denstaxtsēs ai gere ǀhui-ams ra ǁgauǂuisa nē ǀkharib di !goaxa ǀomkhâis tsî ai!gûsa tsî !gōsase Nkurenkurus !āsa. ’Sida ǁanǂgāsaben tsî ǀhûhâsigu ge !aruǀî !nūse ǀgapi ǁkhāǁkhāsensa hōs !aroma ǂhansen tide, !gōsase ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis ǂnamipe. Gangan ta ge ra IUMs ge sida ǂgans ai oe-am tsî ǀhûhâsiba nî ǁāǁāse a ǂgâxasa,’ tis ge Ausikusa ge mî. 29 !Hoaǂkhaib 2015ǁî kurib dis ais ge IUMsa ǀkhuwis hâ !khaib ai kampesa ge ǀhui-am. Ai!âkam Presidenti Hifikepunye Pohambab ge nē kampesa ǂhanusise hā nî ǁkhowa-am ge is ge xaweb ge Havanas ǁga ǁōǂoa ge Fidel Castrob di tsâbaǁhaos !oabasab nî ǁhao!nâse ge ǀkhai i tsî nē !ereamxasiba Peter Mwatileb hîa ge Pohambab beros !nâ permanende sekretarese gere sîsenna ge mā ǁîba nî ǂnûǁkhaebase. Dr David Namwandib IUMs di !huisa ge īǁkhā kaib ge ge mî, IUMs ǂhâsib ai !gao!gaosase ǁ­îs proxramga ra ǀarosa tsî nēs ra dī khoraǂuidi hoade !âǀhuru-aon ǂhâsigu ai ra oe-amsa. Universitaits nēs ge hoaǁae gangansa ǂhanub tsî nē !hūb khoen !oagu nî ūhâ tsî SADC tsî nau Afrika !hūgu tsîna !oa, ǂgaiǀons ai Angolab, Zambiab, Zimbabweb, Suid Afrikab, Malawib, Botswanab, Keniab, Nigeriab, Sierra Leone tsî noxopa ǂguin hîa IUMsa hoaǁae ra ǂgaoǂgao!nâ tsî huiba māna. IUMs di Nkurenkuru kampes ge N$24 mljuns ai ge omhe tsî 500 studentna nî tani ǁkhā. Kurus nē kampes dis ge ǀkhuwimaris Old Mutualsa xu ge hās ǀkha ge īǁkhā kaihe.

Link to this story!